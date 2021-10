Les prix du gazole et de l'essence qui explosent vont ils ranimer les réseaux des Gilets jaunes ?

Nombreux sont ceux qui, interrogés par nos soins, disent avoir raccroché leur chasuble. Mais certaines figures historiques, elles, n'ont rien lâché. Ni oublié. "Le dernier record, c'était y a trois ans, et depuis on a fait quoi ?", a ironisé ce mercredi 13 octobre Jérôme Rodrigues. Gilet jaune de la première heure, il est en colère. "On fout le pass [sanitaire], on augmente les prix, et y'a pas un bruit. Personne ne fait rien", a lancé cette figure, tristement connue pour avoir été blessé à Paris sur la place de la Bastille, dans une live sur Facebook vu plus de 40.000 fois en moins de trois heures. Pour rappel, au début de ce mouvement qui avait poussé le gouvernement à reculer sur la taxe carbone, ses directs avoisinaient les centaines de milliers de vues.

Cette rage, il n'a jamais cessé de l'avoir, mais elle s'est amplifiée face à l'actualité. Est-il seul ? Il s'interroge. "Vous êtes où les gens ?" Car des "groupes" Facebook habituels, à la rue, le mouvement s'est essoufflé avec l'arrivée de la crise sanitaire. Et peine à reprendre. À titre d'exemple, le "Compteur Officiel De Gilets Jaunes", qui fait partie des pages les plus suivies du mouvement avec ses son demi million de membres, a partagé sa dernière publication en juillet dernier.