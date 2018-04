La Haute Touche, une réserve zoologique liée au muséum national d'histoire naturelle

Le parc zoologique de la Haute Touche, dans l'Indre, est composé d'espèces diversifiées. Cette réserve étendue sur 150 hectares regorge de 1 300 animaux. Les bêtes sont inspectées et soignées quotidiennement. Il ne s'agit pas d'un simple parc animalier, c'est également un centre de procréation assistée dont l'objectif est de donner un coup de pouce à la nature pour faciliter la gestion des espèces les plus rares.



