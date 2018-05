"La joie collective est un acte politique" : vers un nouvel élan social après la "Fête à Macron" ?

"Macron piétine le monde dans lequel on vit. La politique qu’il mène est d’une violence extrême, c’est normal que les gens se révoltent", reprend Eric, 45 ans, venus accompagné de sa compagne et sa fille, âgée de d’un an. "C’est sa première manifestation, et sans doute pas la dernière", ajoute-t-il, tout sourire. Guillaume, 42 ans, enseignant chercheur à Paris, est venu lui-aussi en famille, avec ses deux filles, âgées de 13 et 8 ans. "L’enthousiasme, la joie collective, ce sont des actes politiques", expose-t-il. "Mélenchon et Ruffin ont réussi à réveiller une conscience collective chez un certain nombre de citoyens qui avaient fini par se résigner. La politique, cela ne doit pas reposer pas sur le leadership d’un seul homme, mais sur le collectif."





Perchés sur le toit d’un bus à impériale, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autin et Eric Coquerel haranguent la foule (160.000 selon la France insoumise, 40.000 selon la préfecture, 38.900 selon un collectif de médias indépendants). Comme une impression de parade après avoir raflé la Coupe du monde de foot. Les flashs crépitent. Le leader de la France insoumise a le sourire. Il est fier de son coup. "Nous sommes tous là pour donner du courage aux cheminots, aux hospitaliers, aux travailleurs de tous les secteurs. Nous sommes un rassemblement qui condamne la violence et d'abord la violence verbale des tout-puissants. Ceux qui ont dit qu'il y avait dans les gares des gens qui n'étaient rien, ceux qui ont traité le peuple travailleur de fainéants, d'illettrés et d'alcooliques", a-t-il lancé devant une foule acquise à sa cause, avec Antisocial de Trust en bande son.