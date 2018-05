Lundi de Pentecôte : un jour férié pas comme les autres

Instaurée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité doit pouvoir financer la prise en charge des personnes dépendantes. Cette journée de travail non rémunérée peut être fixée à n'importe quel jour férié de l'année, sauf le 1er mai, mais beaucoup ont choisi de la mettre en place le lundi de Pentecôte. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est notamment chargée de collecter les fonds de ce jour de travail supplémentaire. Par ailleurs, cette mesure n'a pas toujours fait l'unanimité.



