La leçon de courage de Ninon Forget, non-voyante depuis un accident de cheval

Sa passion transcende les épreuves et les souffrances. Des épreuves dont les seuls stigmates sont des lunettes sombres. Mais celles-ci surmontent un large sourire. Celui d'une battante. Ninon Forget, lycéenne de 18 ans et spécialiste de saut d'obstacle, était l'invitée de LCI ce samedi. Cette cavalière a connu l'an dernier un terrible accident, frappée en plein visage par le sabot de son cheval à qui elle voulait remettre une protection sur la patte. Elle raconte : "Je suis rentrée dans le paddock, je me suis accroupie [...] à ce moment-là il a eu une réaction brusque", témoigne la cavalière. La jeune femme est touchée entre le nez et le front. Les médecins compteront 27 fractures au visage avec un diagnostic terrible : perte de la vue totale et définitive.

L'histoire aurait pu s'arrêter là si Ninon Forget avait décidé de cesser l'équitation après un tel traumatisme. C'est tout l'inverse. La lycéenne ne s'avoue pas vaincue et, dès l'hôpital, se promet de reprendre son sport, sa passion. "J'ai essayé de repartir le plus vite possible. J'avais vraiment besoin de remonter à cheval", explique-t-elle.

La jeune femme réussit son pari, après sept opérations du visage. Elle bénéficie désormais de l'assistance de son entraîneur qui, par la voix, la guide avec sa monture lors de son parcours. Elle a déjà repris le saut d'obstacles seulement quelques mois après son terrible accident. Son objectif : la compétition de saut d'obstacles avec les valides, aidée par des crieurs tout au long de son parcours.

Ninon Forget a d'ailleurs pu rencontrer un autre cavalier en France, Salim Ejnaïni, lui-aussi aveugle et cavalier professionnel. Elle confiait au Parisien avoir été le rencontrer dans le Sud-Ouest, ses parents lui ayant lu son autobiographie à son chevet à l'hôpital. La lycéenne a repris les cours et passera même son bac cette année, en pleine pandémie. À 18 ans, par sa force de caractère et son optimisme, Ninon Forget frappe les consciences par son exemple.