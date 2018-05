La lessive, la tâche ménagère la plus féminine ?

Outre un plus grand investissement des hommes dans les tâches du quotidien, la tendance à l’égalité s’explique aussi par l’investissement professionnel de ces dames et par leur lâcher-prise. Elles sont en effet de plus en plus nombreuses à déléguer. Sauf quand il s’agit du linge. C’est la tâche qu’elles auraient le plus de mal à confier aveuglément. Dans l’étude, une très grande majorité de femmes en couple (70%) ne considèrent pas que le repassage, le tri du linge ou le lancement d’une lessive soit bien fait ou fait de manière satisfaisante par leur conjoint. En revanche, elles leur font davantage confiance pour s’occuper des enfants, par exemple.





Près de quatre Français sur dix pensent aussi que si les femmes s’impliquent davantage dans certaines tâches, c’est parce qu’elles y trouveraient une satisfaction personnelle et/ou auraient plus de dispositions naturelles pour les tâches ménagères. Inversement, 46% d’entre eux estiment que les hommes ont plus d’aptitudes pour le bricolage.