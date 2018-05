La loi sur l'interdiction des téléphones portables au collège passe en commission à l'Assemblée

Les parlementaires examinent ce 29 mai le texte de loi sur l'interdiction des téléphones portables à l'école et au collège. Notons que plusieurs établissements ont déjà intégré cette mesure dans la liste de leurs règlements intérieurs, comme à Castelsarrasin. Cependant, ils ont chacun leur manière de responsabiliser et de punir leurs élèves. Certaines écoles autorisent l'usage du téléphone portable dans la cour, mais pas dans les bâtiments. Plus de détails en images.



