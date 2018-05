La lundi de Pentecôte, une journée dédiée aux clochers dans les Vosges

Depuis quatre ans, une manifestation a été organisée pour faire découvrir les cloches et les clochers des églises des Vosges. Chaque lundi de Pentecôte, les habitants ont alors la possibilité de visiter le sommet des églises pour voir le carillonneur en action. Une pratique qui nécessite un savoir-faire particulier et qui mérite d'être transmise de génération en génération. Le clocher n'est donc pas un simple élément décoratif, mais renferme toute une histoire qui mérite qu'on s'y attarde en cette Journée du Clocher.



