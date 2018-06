La lutte pour la préservation du patrimoine des Vosges du Nord

Le grès rose et les colombages sont les traits typiques des villages traditionnels des Vosges du Nord. A Neuwiller-lès-Saverne, une maison de 1 842 est en pleine rénovation. Ce travail fait partie du combat que mènent les passionnés du patrimoine, dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Tout comme à Meisenthal, où ils proposent gratuitement des conseils à une propriétaire dans ses travaux de modernisation afin de préserver le patrimoine.



