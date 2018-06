La Maison de Manon dit merci à SOS Villages

Brignac est un petit village de 180 habitants situé dans le département de Morbihan. Grâce à une annonce postée sur SOS Villages, la commune a retrouvé tout son dynamisme. La Maison de Manon, son dernier commerce, a en effet trouvé des repreneurs en 2013. En s'associant, Mickaël Thomas et Nicolas Reyner ont redonné vie à ce lieu d'échange local. Depuis, les deux comparses ont véritablement trouvé leur place. Mickaël, lui, y a même trouvé l'amour de sa vie.



