La maladie de Charcot, le dernier combat de Jean-Yves Lafesse

Parmi les symptômes, on compte la difficulté à marcher, attraper des objets mais aussi à parler et à déglutir. Le décès des patients est souvent provoqué par "l’atteinte des muscles respiratoires", selon le site de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Cette maladie rare touche environ 2 personnes pour 100.000 habitants, soit 2500 nouveaux cas par an en France, selon le Ministère de la Santé. L’ASRLA (Association pour la recherche sur la SLA) considère de son côté qu’environ 6000 personnes vivent avec la maladie dans l’Hexagone, et 1200 en meurent chaque année. Dans le monde, le fléau toucherait 150.000 patients. Des malades, majoritairement des hommes, âgés en moyenne de 50 à 70 ans.

Plus précisément, cette pathologie s’attaque aux motoneurones, des cellules nerveuses qui dirigent les muscles volontaires. "Les motoneurones atteints ne transmettent plus ‘l’ordre’ du mouvement", indique le site de l’ARSLA. Dans la majorité des cas, la maladie est de "forme spinale" : ce sont les motoneurones périphériques qui sont altérées, c’est-à-dire les cellules qui font le relais entre les motoneurones du cerveau et les muscles, et qui sont notamment situées dans la colonne vertébrale. "Une faiblesse et une gêne au niveau d'un bras, d'une jambe ou d'une main" doit alerter sur le début potentiel de la maladie, ajoute le site de l’Inserm.

Dans 30% des cas en revanche, la pathologie commence au niveau du tronc cérébral et est de "forme bulbaire" : elle se manifeste plutôt par des difficultés à articuler ou déglutir.