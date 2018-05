La manifestation du 26 mai : va-t-on assister à une "marée populaire" dans les rues de la ville ?

L'ensemble des partis politiques de la gauche, les syndicats ainsi que de nombreuses associations vont participer à la manifestation du 26 mai. Les deux chefs de file, Jean-Luc Mélenchon et Louis Martinez, vont cependant défiler dans deux villes différentes, Paris et Marseille. Par ailleurs, le départ du cortège à Paris est prévu pour 14 heures avec comme mot d'ordre "Non à la politique d'Emmanuel Macron". Va-t-on assister à une "marée populaire" comme l'avait prédit Jean-Luc Mélenchon ? Quid des enjeux ?



