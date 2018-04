La mesure du chômage

La Dares, service des statistiques du ministère du Travail, publiera le 25 avril le nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sur le premier trimestre. Mais ces données administratives ne peuvent pas mesurer le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT). En effet, on peut être sans-emploi et ne pas être inscrit à Pôle emploi et inversement, d'où un grand décalage dans les chiffres. Comment déterminer si on est chômeur au sens du BIT ? Qui mesure le chômage en France ?



