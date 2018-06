La Meuse : grogne des conducteurs contre les 80 km/h

On est à moins d'une semaine de l'application de la loi sur la réduction de la vitesse à 80km/h sur les routes nationales et départementales. Des recours ont été déposés auprès du Conseil d'Etat, tels les vingt-huit départements qui ont demandé à ce que le gouvernement fasse machine arrière. Pour les professionnels de la route, cette réduction va assurément modifier leur activité et provoquer des contraintes. C'est la raison pour laquelle le département de la Meuse demande à ce qu'il puisse réglementer la vitesse selon la dangerosité de la route.



