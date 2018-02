La minute 7 à 8 : 150 kilos à 13 ans.. ces adolescents obèses qui tentent de perdre du poids

Djibril, 12 ans, et Bilel, 13 ans, pèsent plus de 70 kg pour un peu plus d’1 m50. Guleye, 13 ans, dépasse quant à lui les 150 kg. De mauvaises habitudes alimentaires en ont fait des adolescents obèses. Hospitalisés dans un service spécialisé en région parisienne, ils apprennent à perdre du poids durablement pour aimer leur corps grâce au dévouement et au travail des médecins de l'établissement.





L’intégralité de ce reportage sera diffusé dimanche soir dans l’émission "7 à 8" à partir de 18h15 sur TF1. Le programme sera présenté comme d'habitude par Harry Roselmack.