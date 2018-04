La minute pour comprendre : comment changer de fournisseur d'énergie ?

EDF a été le seul fournisseur d’électricité dans le pays jusqu'à l'ouverture à la concurrence en 2007. Et si aujourd'hui, le territoire compte 23 opérateurs, le groupe reste très majoritaire. Mais en rachetant Direct Energie, Total est devenu son principal concurrent. Faut-il penser à changer de fournisseur ? Les écarts de prix sont-ils importants ? Quid des démarches ?



