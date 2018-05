La minute pour comprendre : d'où vient la dette accumulée par la SNCF ?

Ce jeudi 24 mai 2018 était le 22ème jour de grève à la SNCF. L'un des principaux sujets de contestation était bien sûr la dette accumulée par la compagnie ferroviaire. En effet, celle-ci s'est élevée à plus de 54 milliards d'euros. Selon le rapporteur du projet de loi, l’État pourrait en payer une partie, une trentaine de milliards. Mais d'où vient vraiment cette dette ? Et à quoi l'argent a-t-il servi ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.