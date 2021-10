La mobilisation s'organise pour Olivier Dubois, journaliste retenu en otage depuis six mois au Mali

Fin mai, la France avait confirmé que le journaliste était otage d'un groupe djihadiste. À Paris, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête préliminaire pour "enlèvement en bande organisée" et "en relation avec une entreprise terroriste".

Mais depuis, plus de nouvelle. "On s'exprime aujourd'hui un peu plus parce que ça fait six mois (...) que, malgré nos demandes répétées (...) pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (...), malheureusement, nous n'avons toujours pas été reçus", a déploré Canèle Bernard, dans un entretien à l'AFP.