La mode s'invite dans le monde du football

Le secteur de la mode s'est adapté à de nouveaux clients, les supporters de l'équipe française de foot. Une large gamme d'accessoires leurs sont proposés avec des tee-shirts, des pulls, des chaussures mais également des chaussettes. Un langage footballistique que seuls les passionnés connaissent. C'est également une occasion de fêter les 20 ans de la victoire des Bleus. Les maillots portant les noms des joueurs font un carton et sont désormais une mode plus que jamais tendance.



