La montée de la Seine menace l'Île-de-France

Le niveau de la Seine continue de monter ce mercredi 24 janvier 2018. On se rapproche du niveau de juin 2016. La crue a perturbé la circulation ferroviaire. Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris restera fermé jusqu'au 31 janvier inclus.



