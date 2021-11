La mortalité routière en hausse en octobre, une première depuis le début de la crise sanitaire

La crise du Covid-19 et les restrictions qui l'accompagnent avaient jusqu'ici permis de réduire le nombre de décès sur les routes. Le retour à une vie plus normale a inversé la tendance. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés ce lundi 15 novembre, la mortalité routière est repartie à la hausse en octobre 2021, une première depuis le début de la crise sanitaire. Le mois dernier, 294 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine, contre 203 l'an dernier, au moment du début des restrictions pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Soit une hausse de 45% en un an.

La hausse de la mortalité est une conséquence directe de l'augmentation du nombre d'accidents. Selon le ministère, 5717 accidents corporels ont été enregistrés par les forces de l'ordre en octobre 2021, soit 25% de plus qu'en octobre 2020, et 11% de plus qu'en octobre 2019. Le nombre de blessés est, lui aussi, en hausse : 7149 en octobre 2021, soit 31% de plus que l'an dernier, et 10% de plus qu'il y a deux ans.

Dans le détail, toutes les mortalités sont en hausse, ou presque. Ainsi, 53 piétons ont été tués le mois dernier (soit respectivement 17 et 22 de plus qu'en 2020 et 2019), 63 motocyclistes ou cyclomotoristes (+27 et +4), et 27 cyclistes (+19 et +11). Seuls les automobilistes font figure d'exception. 131 d'entre eux ont perdu la vie en octobre 2021, soit huit de moins qu'il y a deux ans, mais 24 de plus que l'an dernier.