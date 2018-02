La N 118 rouvrira dans l'après-midi du samedi 10 février

Malgré la levée de l'alerte orange, le verglas continue d'empoisonner l'existence des habitants du Sud-Ouest de Paris. La N 118 est fermée depuis mardi 6 février et les automobilistes doivent faire un long détour pour aller dans d'autres villes. Sa réouverture, prévue pour ce midi du samedi 10 février, a été retardée de quelques heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.