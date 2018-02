La Nationale 118 est toujours fermée

Ce jeudi 8 février, dans la matinée, la Nationale 118 ressemblait à une route fantôme. Elle est toujours fermée à cause du verglas et d'une cinquantaine de voitures abandonnées. Les policiers ont dû relever toutes les plaques d'immatriculation pour retrouver les propriétaires des véhicules. La route, elle, ne rouvrira pas avant que tout ne soit évacué et avant le passage des saleuses qui la rendra à nouveau praticable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.