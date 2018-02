La neige a surpris les Bretons à Bulat-Pestivien

A Bulat-Pestivien, en Bretagne, les villageois ont été surpris par la neige. Ils ne sont pas habitués à cette situation. Bien que la pelle à neige soit de sortie, et utilisée pour la première fois depuis cinq ans, les Bretons ne sortent de chez eux que pour des cas de force majeur. Même les élèves ont dû manquer l'école faute de transport.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.