La neige couvre la Manche

C'est une première depuis six ans. Les Cotentinois ont pu admirer la neige tomber sur les collines normandes. Dans la nuit du lundi 5 février 2018, dix à quinze centimètres de neige sont tombés, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Alors tôt le matin, les habitants ont sorti leurs pelles pour tout déblayer. Si certains y voient une agréable surprise, d'autres eux, ont été quelque peu perturbés. Les enfants, eux, n'ont pas raté l'occasion de faire de belles glissades.



