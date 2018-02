La neige est de retour en Alsace

A Epfig dans le Bas-Rhin, les engins de salage ont commencé leur travail très tôt ce lundi 5 février 2018. Dans cette région de l'Alsace, les couches de neige ont augmenté de quelques centimètres et ont envahi les routes. Certaines routes secondaires se sont même transformées en patinoire devenant ainsi très dangereuses pour les automobilistes. Quant aux habitants, l’exercice de racloir est au rendez-vous.



