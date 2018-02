La neige et le verglas compliquent la vie quotidienne

Les températures ont baissé jusqu'à -13,7 °C dans les Yvelines. Et à cause de la neige et du verglas, les piétons ont dû faire attention pour éviter de glisser sur les trottoirs. Comment les gens se sont-ils débrouillés face à ces conditions météo difficiles ? Réponse en images.



