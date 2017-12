La neige handicape les vacanciers des stations alpines

Cette année, le verglas et la neige sont un grand handicape pour les vacanciers. Les routes qui mènent vers les stations alpines sont encombrées de voitures piégées sous la neige. Certains automobilistes doivent monter les chaînes tandis que d'autres abandonnent leurs véhicules pour arriver à destination. La météo prévoit cependant un redoux qui pourrait rendre la circulation plus fluide pour les jours à venir.



