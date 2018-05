La neige tombe abondamment en Haute-Loire

En Haute-Loire, la neige pointe son nez en plein mois de mai, à la plus grande surprise des touristes. Les motards, venus passer le week-end aux Estables, ne pourront pas démarrer leurs motos. Même cas en Ardèche où les écharpes et les doudounes sont sorties à cause de la neige et du froid. Sur place, la préfecture a annoncé des chutes de neige jusqu'au lundi 14 mai 2018 à 13 heures et a appelé les habitants à limiter les déplacements.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.