La Normandie sous une nouvelle couche de neige

Après trois jours de répit, les flocons ont fait leur apparition en Normandie. Plus de cinq centimètres de neige sont tombés par endroits. De quoi surprendre les habitants, qui ont dû adapter leurs emplois du temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.