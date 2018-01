La nouvelle année 2018 s'annonce positive pour les Français

Les Français semblent retrouver le moral. Selon une étude, le niveau d'optimisme atteint 59% pour l'année 2018. Et c'est le cas de quelques habitants de Courseulles-sur-Mer dans le département du Calvados. Ce matin du mardi 2 janvier 2018, quelques passants ont affiché un large sourire. Un témoignage a même déclaré qu'il faut toujours être positif dans la vie pour avancer. Toutefois, certains restent sceptiques sur ce sujet.



