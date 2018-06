La pastèque, star de votre été

Il existe plusieurs variétés de pastèques avec lesquelles on peut faire beaucoup de visuel. Composée à 95% d'eau, c'est un fruit très doux et on peut faire bon nombre d'association de parfum avec. Elle peut être mélangée à des fruits acidulés pour plus de peps en bouche ou à des herbes fraîches. Ce jour, Nicolas Paciello nous présente la recette d'une salade de fruits. Pour ce faire, prendre des abricots et une pastèque, et les couper en morceaux. Les mettre ensuite dans une casserole avec de l'eau et un extrait de fleur d'oranger. Laisser frémir pendant deux heures. Puis couvrir et laisser mijoter. Remettre au frigo et à servir avec des petites amandes le lendemain. Retrouvez également en images, la recette de la tartine pastèque.



Ce samedi 30 juin 2018, Nicolas Paciello, dans la chronique "Plateau Gourmand", nous dévoile différentes variétés de pastèques et les recettes qui vont avec. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.