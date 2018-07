La pêche au thon rouge, une activité qui rapporte gros

Menacé dans les années 2000, le thon rouge se porte mieux désormais. Au large de Bastia, en Corse, cette espèce est encore pêchée en ligne, une activité qui demande beaucoup de patience et de force. Sébastien Rialland, pêcheur artisanal, poursuit la même activité que son père. La nuit, il doit prendre au filet les petits poissons qui serviront d'appât pour aller ensuite pêcher le thon qui peut atteindre les 40kg.



