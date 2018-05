La pivoine, la star des fleurs

Pour la fête des mères, le bouquet de fleurs est un incontournable. Et la pivoine est sûrement la fleur à offrir par excellence. Charnue et parfumée, elle attire toutes les attentions. Mais la pivoine est capricieuse. En effet, c'est elle qui mène la danse dans les champs lors de la cueillette. Certaines variétés nécessitent qu'on repasse deux à trois fois par jour pour éviter qu'elles soient ouvertes entre le matin et le soir. Quand elles arrivent chez le grossiste, les fleurs nécessitent également une surveillance de chaque instant. Pour avoir un beau bouquet, il est conseillé de l'acheter lorsque le bouton commence à se décoller. Et pour l'offrir aux mamans, il faudra débourser entre deux euros cinquante jusqu'à huit euros la tige.