La Place Vendôme, une incarnation du luxe français objet de toutes les convoitises

C’est la place de Paris où l’on trouve les marques les plus luxueuses, les pierres les plus précieuses et l’un des palaces les plus connus au monde ! La place Vendôme, bâtie il y a plus de 300 ans, est devenue l’écrin du chic à la française. Immersion dans cet univers d’ultra-privilégiés qui suscite la convoitise.