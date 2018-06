La poussette d'un enfant handicapé volée, sa mère lance un appel aux internautes

Le jeune garçon souffre en effet d'une maladie rare, Sanfilippo de type A. Il s'agit d'une "maladie neurodégénérative pour laquelle l’espérance de vie se situe entre 8 et 15 ans", a assuré sa mère au quotidien. "La maladie entraîne une régression de ses acquis. Il y a un mois et demi, nous nous sommes équipés d’un siège auto et d’une poussette adaptée au handicap d’Enzo." Un équipement pour lequel la famille a déboursé 600 euros, le reste étant pris en charge par la Sécurité sociale.





Si un dépôt de plainte est prévu, la famille en appelle également aux habitants de Rouen. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux. "Si quelqu’un voit la poussette, merci d’entrer en contact avec nous. Peut-être les voleurs ont-ils joué avec, puis s’en sont débarrassés dans un coin, ou un talus...", a précisé la mère d'Enzo, qui a aussi créé une association pour soutenir le handicap de son fils.