"La psy m’a appelé pour savoir si je voulais discuter" : comment les surveillants agressés sont pris en charge

"J’ai été agressé par un détenu qui refusait de quitter sa cellule pour que celle-ci soit fouillée, nous a raconté un surveillant de la prison de Fleury-Mérogis, qui a choisi de témoigner sous couvert d’anonymat. Alors que le prisonnier ne voulait pas sortir de sa cellule, un gradé nous a rejoints pour essayer de l’en persuader. Nous étions six agents autour de lui. Et lorsqu’il s’est finalement décidé à sortir, sur le chemin de la salle de fouille, il m’a donné un coup de poing au visage." Et notre interlocuteur d'ajouter : "J’ai été surpris mais ça arrive..."





"Ensuite, j’ai été vu par les gradés et la hiérarchie, raconte le surveillant. La psychologue de la prison m’a appelé pour savoir si je voulais discuter avec elle. A chaque agression, la psychologue est prévenue, elle prend contact avec nous. On m’a également demandé si je voulais voir un médecin et aller à l’hôpital", détaille-t-il. Le maton refusera, n’en ressentant pas le besoin. Il n’a pas non plus demandé d’arrêt de travail.