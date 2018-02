La question du jour : combien enregistre-t-on de mini-séismes chaque année en France ?

Les habitants de Vendée et des Deux-Sèvres se souviendront sans doute de la nuit du 11 au 12 février 2018. Un séisme de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter a secoué la région aux alentours de 4 heures du matin. Le tremblement de terre n'a toutefois fait aucune victime et aucun dégât matériel. Beaucoup l'ignorent mais l'Hexagone n'est pas à l'abri des séismes même s'ils sont, pour la plupart, de faible ampleur. Alors, où ont-ils lieu et à quelle fréquence ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.