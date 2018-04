La question du jour : combien y a-t-il eu de "plans banlieues" ces trente ou quarante dernières années ?

Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement propose un grand plan pour les banlieues. En 1984, Michel Rocard, a lancé un vaste projet pour mettre fin à ce qu'on appelait déjà la "crise des banlieues". Il y a eu également le plan Marshall d'Alain Juppé, celui de Bernard Tapie, et bien d'autres encore. Mais à quoi ont-ils servi ? Y a-t-il eu des plans qui ont eu des effets positifs ou concrets ? Combien de plans banlieues y a-t-il eu ces trente cinq ou quarante dernières années exactement ? C'est notre question du jour.



