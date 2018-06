La question du jour : comment fonctionne la deuxième phase de Parcoursup ?

Près de 43% des lycéens savent déjà dans quelle université ils iront après le bac, 30% ont eu des propositions mais attendent mieux, et 21% n'ont rien du tout. Toutefois, ils ont eu une nouvelle chance depuis ce mardi 26 juin, pour pouvoir formuler dix voeux supplémentaires dans les licences. Alors, comment fonctionne cette deuxième phase d'inscriptions ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.