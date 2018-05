La question du jour : dans quelle mesure les grasses matinées nous aident-elles à reprendre des forces ?

Notre organisme est particulièrement sensible au changement d'heure de sommeil. En effet, sans régularité, nous finissons par nous épuiser, car notre horloge biologique supporte mal les ruptures de rythme. En outre, ceux qui ne dorment pas assez ne peuvent se rattraper avec les grasses matinées. Les heures de repos n'ont pas le même effet sur notre corps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.