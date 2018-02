La question du jour : pourquoi les jeunes consomment-ils moins de cannabis, de tabac et d'alcool ?

D'après un rapport publié ce mardi 6 février par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie (OFDT), le niveau de consommation de tabac, d'alcool et de cannabis chez les jeunes de dix-sept ans a enregistré une baisse en 2017. Il s'agit d'une évolution significative. En 2014, par exemple, 32,4% d'entre eux consommaient quotidiennement le tabac, alors qu'en 2017, cette proportion a chuté de sept points, à 25,1%.



