La question du jour : que font les Français pendant les deux semaines de congé scolaire en février ?

Les habitants de la zone C seront en vacances le soir du vendredi 16 février. Près d'une personne sur cinq est partie ou partira en congé en ce mois de février 2018. Mais, que font-ils concrètement pendant ces deux semaines de congé scolaire ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.