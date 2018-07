La question du jour : que se passerait-il si les espèces vivantes disparaissaient ?

On ne s'en rend pas forcément compte, mais les insectes pollinisateurs, garant du 75% de la production mondiale des fruits et les légumes, sont menacés au même titre que d'autres espèces communes. Si nous ne changeons pas nos habitudes, on estime que 40% des espèces vivantes auront disparu au milieu du 22e siècle. Alors quelles en seraient les répercussions si cela venait à arriver ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.