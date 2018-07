La question du jour : qui sera exempté de prélèvement à la source en 2019 ?

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi 5 juillet que plus d'un million de personnes ne seront pas concernés par le prélèvement de l'impôt à la source en 2019. Ce sont les salariés qui travaillent régulièrement pour des particuliers, dont les auxiliaires de vie, les baby-sitters, ou encore les jardiniers. Et comment vont faire les deux millions de personnes qui les emploient ? C'est notre question du jour.



