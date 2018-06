La question du jour : y a-t-il un risque de sécheresse cet été ?

Après une année 2017 exceptionnellement sèche, les nappes phréatiques, en particulier dans le sud du pays, ont atteint un niveau historiquement bas. Le plus bas depuis quarante ans. Par ailleurs, une longue série d'orages a secoué le pays ces trois dernières semaines. Alors, ces pluies diluviennes vont-elles permettre de reconstituer ces réserves d'eau ? C'est notre question du jour.

