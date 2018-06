La "reconquête du mois de juin", des vacances à rallonge qui ne plaisent pas toujours

Plus que douze jours et les élèves de terminale auront à passer les épreuves du bac. Et pour préparer les salles d'examen, il faut en libérer plusieurs. Au lycée Paul Eluard, après le conseil de classe, vers la fin du mois de mai, quelques 420 élèves de seconde n'ont plus cours. Dans le jargon du ministère de l'Éducation nationale, on parle de "reconquête du mois de juin". Une situation qui ne ravit pas forcément ces élèves qui auront devant eux trois mois de vacances. Ils craignent en effet pour leur rentrée en première. Même inquiétude chez les parents, qui sont contraints de s'organiser pour occuper leurs enfants durant ces longs mois de vacances.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.