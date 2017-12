La réforme du RSI prendra effet dès le 1er janvier 2018

Emmanuel Macron en a fait une promesse durant sa campagne. D'ici le début de l'année 2018, le Régime Social des Indépendants (RSI) disparaîtra progressivement. Les artisans, les commerçants et les professions libérales seront ainsi rattachés au régime général. Une mesure qui divise les principaux concernés. D'un côté, il y a ceux qui attendent beaucoup de cette réforme pour redevenir indépendant. Et de l'autre, il y a ceux qui trouvent que les cotisations ne sont pas favorables à leurs retraites. Quoi qu'il en soit, la réforme du RSI sera définitivement mise en place en 2020.



