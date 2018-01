La réglementation de la vitesse à 80 km/h ne fait pas que des heureux

La nouvelle limitation de vitesse à 80km/h a été adjugée et prendra bientôt place sur tout les itinéraires. Elle a déjà été testée sur trois routes de quelques départements depuis 2015 : la Drôme, la Haute-Saône et l'Yonne. Pendant cette étude pilote, des travaux d'élargissements des voies ont contraint les automobilistes à ralentir. Depuis la nouvelle limitation de vitesse, les conducteurs ont ralenti de 8 km/h en moyenne et perdent seulement une minute de trajet.



