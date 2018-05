La rénovation du couvent Saint-François de Pino sera financée par le "Loto du patrimoine"

A l'initiative de Stéphane Bern, nommé à la tête de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, un "Loto du patrimoine" a été créé pour financer la rénovation de monuments emblématiques français. Parmi les sites prioritaires, on retrouve le couvent Saint-François de Pino, en Corse. Toitures, sortie d'eaux, façades,... sans financement, le coût des travaux est exorbitant. L'annonce de la sélection du projet ravit donc les habitants. Ici, on se bat pour conserver cet édifice, vieux de plus de 500 ans.



